Танкерът "Кайрос" може да остане край Ахтопол поне до понеделник
"Фокус" припомня, че санкционираният кораб е бил поразен при украински удари с безпилотни морски дронове "Sea baby“.
От портала съобщават още, че хеликоптер на Военноморските сили е вдигнат, съгласно плана за търсене и спасяване.
По-рано през деня директорът на ГД "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов заяви в ефира на NOVA, че: екипажът на танкера е изразил желание да се евакуира, но "морето е бурно и не позволява извършването на спасителната операция".
А днес пред Prothom Alo един от моряците на борда каза, че "храната им е развалена, а животът им е застрашен."
