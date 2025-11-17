Живеем във време, в което технологиите, които ни пазят, и тези, които ни развиват, вече са неразделни. Технологиите и софтуерните продукти, които разработваме, много добре изграждат една екосистема от т.нар. продукти на бъдещето. Това каза Марина Шидеров – член на УС на БАСКОМ, в предаванетонас водещ Ася Александрова.Технологията е една и може да бъде използвана успешно и в сферата на отбраната, и в тази на услугите. Пример за такива продукти са дроновете, които защитават границите ни, но същевременно могат да пренасят лекарства в отдалечени места или да предупреждават за възникване на критични ситуации, природни бедствия, да помагат при справянето с пожари. Изкуственият интелект може да бъде използван както за диагностициране на болести и за развитие на медицината, така и за предотвратяване на кибератаки."Събирането на бази данни и обработката им дават възможност за създаване на по-мощни инструменти, които позволяват да се предвиждат ситуации и да се вземат превантивни мерки. Компании като "Ендуросат“ и "Дронамикс“ са отличен примери за това как технология, която служи за нещо безкрайно полезно – например сателитите, които следят промяната на времето и метеорологичните условия, могат да служат и за защита и предвиждане на опасности. Дроновете пък съчетават логистика, същевременно и защита, ако се налага“, допълни Марина Шидеров.ІТ секторът в момента изгражда мостове към отбранителните компании и отбранителния сектор, за да се разкрие потенциала на новите технологии и да се обединят суперсилите и на двете страни. "Втората ни важна цел е изграждане на екосистема, в която иноваторите ставаме неразделна част от диалога между държавата, производителите на такъв тип отбранителни съоръжения и ние като технологичен сектор“, заяви експертът.В момента България има реалната възможност да се превърне в един от лидерите в областта на развитие на новите технологии и в регионален технологичен център за сигурност и иновации, смята Марина Шидеров. "За целта е нужно бързо да се сработим с компаниите от отбранителния сектор и държавата, т.е. по най-бързия начин да се изгради тази екосистема, на второ място – да се идентифицират нуждите и типовете системи, които могат да бъдат разработени, на трето място – проектите да бъдат успешно реализирани, т.е. да се види, че това наистина има добавена стойност за всички. Когато имаме добрите примери, това ще бъде имплементирано в по-широк мащаб.“Диалогът тепърва започва, а БАСКОМ цели да го разгърне чрез инициативи като "Business Tree: Defence Forum 2025“, който се проведе на 12 ноември 2025 г. Темата на форума бе трансформиращата роля на технологиите в областта на сигурността и отбраната, а целта е отварянето на широк дебат за мястото и потенциала на българската ІТ индустрия в отбранителния сектор."Много се надяваме, че с този диалог и колаборация можем да дефинираме и да зададем един прогрес, едно раздвижване в посока разработване на системи и технологии, които ни защитават и които имат национално значение, с които България може да се отличи като лидер в производството на подобен тип системи и технологии. Това е нашата амбиция. България е малка по мащаб, но голяма по инженерна дълбочина. Ако комбинираме сили с отбранителната индустрия, могат да се създадат невероятни неща и продукти на бъдещето“, вярва Марина Шидеров.