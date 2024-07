Марина Шидеров: IT секторът трябва да е в сърцето на новосъздавания бранд "България"

© Фокус Инициативата "Защо България?“ фокусира вниманието освен върху позитивите от развитието на IT индустрията в България, но и върху това как изглежда индустрията отстрани и кои са отрицателните й страни, за да ги адресираме и да ги решим, и да вървим напред. Това каза Марина Шидеров – член на УС на БАСКОМ в предаването "Човекът на фокус“ на Радио "Фокус“.



На 3 юли от 16.30 часа в Sofia Tech Park ще се проведе поредното издание на поредицата на БАСКОМ Business Tree. Темата на форума е стремежът към извеждането на конкурентните предимства на българската IT индустрия, която трябва да е в основата на новия национален бранд "България“. Модератор на дискусията ще бъде Марина Шидеров, а в нея ще се включат Крум Хаджигеоргиев – председател на УС на БАСКОМ, Георги Брашнаров – член на Консултативния съвет на БАСКОМ, Илия Кръстев – председател на УС на АИБЕСТ и Доброслав Димитров – председател на УС на БРАИТ.



IT секторът допринася много за развитието на индустрията в България и затова той трябва да е в сърцето на новосъздавания бранд "България“, смята тя и допълни, че инициативата "Защо България?“ до голяма степен е провокирана от отварянето през миналата година на тема за създаването на единен национален бранд, който да представя България по света. "IT секторът е бъдещето. Ние сме сектор, който е основополагащ –секторът помага на всички индустрии. Изобщо в пътя им напред няма друга посока, пътят оттук насетне е AI и новите технологии, иновации, да ставаме все по-дигитални и по-дигитални. Така че ние сме крайно необходими и сме готови да помагаме,“ каза тя.



След дискусията в рамките на БАСКОМ, тя ще се разшири, като в нея се включат всички влиятелни асоциации в сферата на високите технологии. Целта е те да се обединят около общи послания, с които единно да се презентира в чужбина на всички форуми, изложения, дискусии, семинари и пр.



"Трябва да спрем за момент и да погледнем успехите, да ги отбележим, да си дадем сметка, че ние не просто създаваме продукт на световно ниво, на глобално, но бих казала и на космическо ниво. Работим в космическите технологиите, работим с изкуствен интелект. Държим в ръцете си технологиите на бъдещето и ги споделяме с удоволствие. Така че ние трябва да сме със самочувствие, защото когато човек осъзнава какво представлява, когато човек знае супер силите си, той е много по-уверен, стъпва много по-сигурно и се представя по-добре на външните пазари,“ смята Марина Шидеров.



Следващата стъпка е посланията на иновативния бизнес да бъдат представени на съответните държавни институции, да бъдат припознати от тях и да залегнат като основа във формулирането на националния бранд "България“. "С това проучване искаме да провокираме диалог с държавата за това, че трябва да се обърне повече внимание на големите теми, за които ние нямаме силата да се борим и нямаме инструментариума, който има държавата, от една гледна точка за мощните инструменти за комуникация, за дипломация, за разпространяване на доброто име на България, и бюджети за конференции, за всякакъв тип маркетинг кампании, и от друга гледна точка за образование, демография и всички тези теми, които са много по-големи от нас самите.“