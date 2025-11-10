Новини
Мариана Кукушева: Хлябът е единствената храна, която не сменя ежеседмично цената си
Автор: Цоня Събчева 14:33Коментари (0)80
©
Хлябът е единствената храна, която не сменя ежеседмично своята цена. Българският хляб продължава да бъде най-евтината храна в целия Европейски съюз. Това каза председателят на Управителния съвет на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева в предаването "Метроном" на Радио "Фокус"

От началото на годината цената на хляба се е повишила с 20 стотинки заради влязлото в сила 20% ДДС върху хляба 1 януари 2025 г. "Това увеличение идва единствено и само от възстановяване на ДДС", подчерта Кукушева.

Доставните цени обаче са много различни от продажните, отбеляза тя. "Пазарните цени на всеки продукт, хранителен или нехранителен, се определят от търговците. Ние нямаме отношение към тях. Търговците боравят с един инструмент, наречен марж, който всеки ползва както намери за добре“, обясни Мариана Кукушева.

По думите ѝ хлебопроизводството е социално отговорен бизнес. "Стремим се да запазим качеството на българския хляб, стремим се да запазим работни места, да осигурим хора, които да работят, и в същото време се опитваме да гарантираме достъпни цени за нашите потребители на продукта, който създаваме. Стои въпросът обаче докога ние можем да издържим като производители, защото нашата себестойност вече се променя“, заяви Мариана Кукушева.

Сивата икономика в България расте и ще продължава да расте. В момента делът й е между 37 и 42%, заяви председателят на УС на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. "Никъде в бюджета и законодателството, свързано с контрол, не се третира въпроса за борба със сивия сектор. Стои въпросът дали ние като общество и потребители сме в състояние да поемем тази социална помощ и да издържаме сивия сектор. Нашите  прогнози са, че още в първото тримесечие на 2026 г. балонът може би ще се спука и ще стане ясно, че така повече не може. Повишените данъчни изисквания към нас водят само до едно – до повишена себестойност. Тя ще се отрази в продажните цени“, заяви Кукушева.

