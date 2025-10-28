ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мариан Бачев: Не съм сплашвал кмета на столичния район "Изгрев"
По-рано Бачев заяви, че е научил от социалните мрежи, че кметът на "Изгрев" Делян Георгиев ще прави проверка за дейността на театралната работилница "Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт". "Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката", написа министърът във Facebook.
"Ако министър Бачев си мисли, че ще ме сплаши чрез нотариални покани с искане за публично извинение в срок от три дни и телефонни обаждания от адвокати, незнайно как добрали се до личния ми номер, много се е объркал! Няма да се извинявам, че си върша работата и ще продължа да го правя както до момента, без значение кой се чувства обиден, огорчен, засегнат и тежко наранен от моите действия", написа Делян Георгиев.
"Нямам отношение към проверки, разпоредени от кмета на район "Изгрев“ по отношение на частни или общински структури. Не съм предприемал каквито и да е действия, които могат да се тълкуват като натиск или "сплашване“. Ако г-н Георгиев възприема официално изпратена нотариална покана като форма на натиск, това е лично негово тълкуване. В същото време нотариалната покана е законов инструмент за защита на доброто име при публично разпространени неверни твърдения“, казва Мариан Бачев.
Относно нотариалната покана до Георгиев, Бачев заявява:
"Чрез своя адвокат изпратих нотариална покана до г-н Георгиев, в която настоявам за публично извинение за разпространени неверни и уронващи престижа ми твърдения. Това действие е изцяло в рамките на закона и представлява упражняване на правото на защита срещу клевета, а не форма на административен натиск“.
Бачев отговори и за обвиненията на Съюз на артистите в България за "злоупотреба с власт“:
"Смятам твърденията на Съюза на артистите в България за необосновани и недопустими. Като министър на културата действам единствено в рамките на своите законови правомощия, в защита на обществения интерес, прозрачност и доброто управление в културния сектор. Подобни обвинения, когато не са подкрепени с факти, подкопават доверието в институциите и отклоняват фокуса от реалния диалог за състоянието на българската култура“.
