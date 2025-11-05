Маргарита Бойчева: Този феномен поставя България по съвсем нов начин на картата на световния морски подводен водолазен туризъм

© Фокус Документалният филм "Потопът и вкаменената гора“ среща науката и легендата. Това каза сценаристът Маргарита Бойчева в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“.



Премиерата на филма ще бъде в рамките на "Киномания 2025“ с прожекция на 17 ноември 2025 г. в кино "Люмиер“ от 18.30 часа.



Филмът разказва за малко известния и уникален феномен, намиращ се в акваторията между Созопол и остров Свети Иван. Вкаменената гора е открита около 60-те години на миналия век, а първите проучвания са направени през 80-те години от академичен студентски клуб на Софийския университет. Част от изследователите, ангажирани тогава с проучванията, са част и от настоящия мултидисциплинарен екип, който изпълнява двугодишен проект по Фонд "Научни изследвания“ към. Сред доайените в екипа са проф. Христо Пимпирев и проф. Нешо Чипев, обясни Маргарита Бойчева.



"Те пазят спомена за първите проучвания, но към тях в момента се присъединяват много от младите им колеги от Софийския университет, от БАН, от Института по подводна археология в Созопол и още много други институции. Целта на проекта е да картографира всичко по дъното и да се направи 3D модел на вкаменената гора. Нашият филм е разказ и поклон към тези учени, които с изключително вдъхновение, настойчивост и ентусиазъм, с много малко финансови средства, но с много голямо сърце правят наука на световно ниво. Това е екип от геолози, археолози, биолози, океанолози, еколози, ботаници, като всеки изследва вкаменената гора в своята област и прави определени открития. Съществуването на тази гора е свързано с прилива на солена вода от Средиземно море“, разказа сценаристът на документалната лента.



Вкаменената гора е малко познат феномен. "Този филм ще го извади пред светлината на прожекторите. Този феномен поставя България по съвсем нов начин на картата на световния морски подводен водолазен туризъм и заслужва да бъде опазен за поколенията. Бихме искали да призовем институциите да осигурят природозащитен статут на вкаменената гора край Созопол, защото тя трябва да бъде опазена от недобросъвестни посегателства“, подчерта Маргарита Бойчева.



Режисьорът и оператор Еленко Касалийски разказа, че благодарение на кораба на Центъра за подводна археология, който картографира дъното, е установено, че площта на вкаменената гора е много по-голяма от предполагаемата. До момента много малка част от нея е изследвана.



Касалийски разказа за работата по заснемането на филма. Гмуркането става винаги по двойки и е на дълбочината около 20 метра. Черно море по думите му е безкрайно неприветливо море, а видимостта никога не е повече от 2.5 метра. "Когато се изгубите на дълбочина 20 метра на разстояние километър от брега, става зловещо. Това море се пази от нас. Изследователите са любознателни хора в невъзможна среда. Те събират знания от нещо, което някога е било, анализират го като учени и отварят нови страници за бъдещето – какво да правим, какво да не правим. Това е концепцията на филма – чистота и любознателност“, обясни той.