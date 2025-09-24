Новини
Манолов, КТ "Подкрепа": Съгласен съм осигуровката за пенсии да скочи с 1% още от 1-ви януари, но на МВФ отдавна нищо не дължим
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:59Коментари (0)4
© NOVA NEWS
Ние на МВФ отдавна нищо не им дължим и искрено се надявам да не дойде ден, в който да се наложи пак да им дължим нещо. Нямаме кредити към МВФ, оттам нататък какво вършим си е наша работа. Но в препоръките, които са дали те, има и неща, които са уместни. Думите са на празидента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

Ето какво още каза Манолов пред NOVA NEWS:

Чух първите реакции от парламента и то на водещи лица, които са казали нещо, което аз очаквам да стане, а именно, че препоръките на МВФ, които касаят бедните хора, ще бъдат изпълнени стриктно – намаляването на доходите, увеличението на данък сгради, но в никакъв случай няма да пипнат на "домашните любимци“ рахата – максималния осигурителен доход и плоския данък.

В страна, като България ръстът на доходите със сигурност трябва да бъде изпреварващ, защото ние сме много изостанали. Всичко това се дължи на това, че слушахме МВФ назад в години, особено в началото. Той беше съсредоточен върху това да си вземе парите обратно – първо, и второ – да ни съсипе държавицата, с което се справиха перфектно.

Преходът към еврото няма да бъде спокоен и няма да е равен – така, както не е бил никъде, там, където се е случил – дори и в Германия, дори и във Франция. Да, ще има някакви сътресения, но въпросът е те да бъдат в някакви приемливи граници. Ясно е, че ще бъдат за сметка на по-голямата част от населението, но е хубаво в тази работа да участват и "домашните любимци“, за които се грижим цял живот – да стават все по-богати и за нищо да не плащат.

Историята с плоския данък беше ужасна глупост, още когато беше въведен. И от много години насам всички хора, които участват в политиката, си признават, че това е нещо, което трябва да бъде коригирано, обаче никой не смее да го направи.

Със сигурност доходите трябва да растат, най-малко с процента на инфлация, много ми е лесно да го кажа, въпреки че трябва да е с по-висок процент по причини, за които вече говорихме – силното изоставане на доходите по отношение на другите европейски държави.

Има други неща, които ме плашат повече при въвеждането на еврото, защото този процес върви пред очите ни и ние виждаме какво става по магазините – как леко полеко всичко се бута нагоре. 

Съгласен съм осигуровката за пенсии да скочи с 1% още от 1-ви януари. Припомням, че осигурителната вноска се дели между работник и работодател, следователно увеличението на вноската за социално осигуряване за всичките му 7 риска /тук трябва да изключим здравното осигуряване/, е добро, защото ще плащаме повече, но ще получаваме и по-големи обезщетения. Ще дойде денят, в който ще се питаме защо ни е толкова ниска пенсията. Това няма да разреши дефицита в пенсионния фонд, но ще го намали. Българската осигурителна система в един много кратък период от време от 2000 до 2005 г., беше лишена от 1/4 от собствените си приходи, което не може да се навакса в 1% увеличение на вноските. 

Появяват се разходи, които е трудно да отхвърлим в бюджета за следващата година. Те са най-вече свързани с въоръжаването, защото това е тенденция в целия ЕС и следователно няма как да ни отмине нас. А това са най-непродуктивните разходи и винаги се случват за сметка на социалните. Обаче ако заплатите са ниски, няма откъде да се събират данъци – има я тази взаимовръзка.

Искрено се надявам тези закани, които чухме по повод приказките на МВФ да не са толкова подплатени с намерения и да успеем да намерим пресечната точка, която за съжаление не съществува, но да сме някъде по-близо до нея.

