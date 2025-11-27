Манол Пейков обяви, че към 20:30 днес, почти два часа след началото на кампанията за събиране на средства за гаранцията на Благо Коец, са събрани:
- По сметка: 735 дарения, 77,500 лв.
- По PayPal: 170 дарения, 14,864 лв.
Или общо: 905 дарения, 92,364 лв.
"Това е почти половината от необходимата за гаранцията сума. Целта ни е рано утре сутрин Благо да се прибере при семейството си. На път сме да го постигнем", написа още Пейков в профила си във Facebook. Той припомни и данните за сметката:
Фондация "Манол Пейков и приятели"
Търговска банка Д АД
IBAN: BG09DEMI92405000310141
или PayPal: manolpeykov@yahoo.com
Основание: За гаранцията на Благо
По-рано семейството на Коцев съобщи, че актьорът Филип Буков също е организирал кампания за набиране на средства за покриването на гаранцията.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.