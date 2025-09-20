Манол Пейков: Не сме очаквали вотът на недоверие да мине

© БНТ Не сме очаквали вотът на недоверие към кабинета "Желязков" да мине. Пеевски използва целия апарат на държавата - на съдебната власт, на министерствата и той самият се хвали с това - коментира в студиото на БНТ депутатът от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Манол Пейков.



"Вие чухте последните му изказвания как всеки ден се обажда на министри. Даниел Митов вчера в "Панорама" не го отрече, което значи, че наистина е така и им казва какво да правят. В каква си роля го прави. Той дори не е в управлението, поне на хартия. Не е, защото реално неговия златен пръст в момента държи правителството на власт", поясни той.



Пейков припомни, че правителството дойде на власт с гласовете на АПС, след което те се оттеглиха:



"Без АПС правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН те нямат достатъчно гласове в зала, за да имат мнозинство. И всъщност Делян Пеевски и неговата група, която гласува абсолютно единодушно в полза на правителството, го държат на власт. В момента в който той реши, че не му е изгодно, той ще го капичне."



Според него, има само два начина държавата да бъде върната на пътя на демократичното развитие:



"Защото това, което се случва е, че ние станахме част от Шенген, благодарение на нашите усилия, влязохме в еврозоната, въпреки че, ГЕРБ веднага след като стартираха правителството в началото на годината казаха, че не е още време. И ние бяхме тези - ПП-ДБ, и по-специално ДБ, които ги притискахме в зала всеки божи ден и накрая те промениха курса. Тоест това е резултат на нашите конкретни усилия, въпреки че сме в опозиция. А само, че държавата не е демократична. Да си просто в Европа не означава, че ти имаш демократични институции. Институциите ни виждат, те са по-завладени от всякога и всички го виждат."



По думите му, единият начин, ако искаме да променим държавата, е да правим революция. Другият начин е да търсим опитомяване - еволюция. Това, което ние се опитваме да правим и това може би е най-важното послание днес, което се опитваме да правим с българската политическа система е да опитомяваме, добави Манол Пейков.