|Манол Генов за трагедията в "Елените": Предприели сме действия, които да извадят цялата истина
Той потвърди, че с негова заповед е изпратил експерти от Министерството на околната среда и водите, от Басейнова дирекция "Черноморска", РИОСВ - Бургас, за да извършат проверка на терените относно същността щетите, и да се установи доколко превенцията, която е направена предните години и възстановяване на разрушените обекти са издържали, и какви са те.
"Обща отговорност на нас като държавници, като изпълнителна власт, е да изясним кога, защо и в чии правомощия на институции и служебния лица застрояването, което е провокирало опустошителната стихия, е станало", каза Генов.
"Работим в синхрон с Министерството и регионалното развитие, за да видим къде и каква налична документация има, на хартия и в електронен вариант", съобщи той.
"Басейнова дирекция "Черноморска" не е търсила за съгласуване на инвестиционни предложения за застрояване в "Елените". Няма документални следи, само извършени проверки, но по сигнал. И резултатите от тях по най-бързия ред са докладвани както на РНСК - Бургас през годините, така и на прокуратурата", допълни още Манол Генов.
Относно проверката на РИОСВ - Бургас Генов каза, че в архива на дирекция "Превантивна дейност" има подавани през години процедури по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологично разнообразие.
"Длъжни сме да изясним прецизно хода на това цялото застрояване, което стана причина за трагедията на 3 октомври в "Елените". Чухме позиции на институции, които се заричат, че не носят отговорност. Но ние сме длъжни да проверим цялата тази документация и затова сме предприели действия, които да извадят цялата истина докрай", каза министърът.
"В РИОСВ - Бургас са процедирани 13 инвестиционни подложения, които са извън коритото на реката. Няма установени съгласувани такива, касаещи покриване на речното корито на реката за строителство на сгради в него. Седем инвестиционни намерения преди 2011 г. от директора на РИОСВ са без становища на директора на Черноморска дирекция, защото не е имало нормативно изискване", съобщи той.
"Навсякъде, където има данни за пропуски нищо няма да бъде спестено и бъдете сигурни в това", увери Генов.
