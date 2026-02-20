Манол Генов.
"Същото дружество даде при нас заявка за инвестиционни намерения, като в същото време твърди, че в града миризми няма – да, миризмомер никой не е измислил, но това е усещането на гражданите за наличие на миризми", каза още той.
"Гражданите на Велико Търново ще живеят по-спокойно, надявам се дружеството да си вземе бележка от това съдебно решение и да побърза със своята инвестиционна програма, защото то е структуроопределящо в този отрасъл и колкото по-бързо реализира своите инвестиции, бизнесът ще е доволен, но да са доволни и гражданите", каза Генов.
"По-важно е да опазим тяхното здраве и техния живот. Имаме много такива обследвания на много такива места, въпрос на политическа воля от следващите колеги в МОСВ дали ще застанат и ще имат смелостта да пристъпят и на други места към такива действия“, добави той.
Относно вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков, Манол Генов заяви, че не е запознат със Стоил Цицелков.
"Чутото от трибуната е достатъчно той сам да си подаде оставката“, каза той.
