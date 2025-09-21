Манол Генов с отговор за водната криза: Проблемът не е от 16 януари, когато встъпи правителството

© bTV "Проблемът с водата не е от 16 януари, откакто встъпи това правителство, а е от повече от 10-20 години. Този сектор беше зарязан“, заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов.



"Европейските средства, които ни дават, са средства за пречистване и отвеждане на отпадни води. Постижение на България е, че паралелно със строителство, рехабилитацията и изграждането на пречиствателни станции изгражда и водопроводна мрежа“, посочи Генов.



Той обясни, че другият източник на приходи са собствените средства на ВиК дружествата, които обаче са в лошо финансово положение.



Във връзка с оставките на директори на ВиК дружества заради безводието в страната Манол Генов заяви, че "жертвоприношението“ не е най-добрият вариант за спасяване на ситуацията и нещата всъщност са много по-сложни.



"Всяко ВиК дружество защитава 5-годишен бизнес план. Той се одобрява от КЕВР и от всеки един общински съвет. За съжаление, през последните години България попада в този климатичен пояс на България, където валежите са изключително малко. Водоснабдяването е един многофункционален резултат на определени действия и условия“, обясни екоминистърът.



По думите му по времето на социализма България е инвестирала достатъчно в изграждането на язовири и е успяла да го направи сама.



"Този проблем не се решава от днес за утре и е трупан в годините. В момента има достатъчно политическа воля от страна на правителството да бъде решен“, заяви Манол Генов.



По думите му в Националния борд по водите, който беше създаден от Министерския съвет, ще влизат не само политически лица, но и експерти, които познават проблемите на безводието. В него ще участват и всички собственици на ВиК инфраструктурата.



Неговата задача ще бъде да направи адаптация на ползването на водите спрямо измененията на климата, да намери финансиране и технически ресурс по отношение на хората, които страдат от режим на водата, поясни Генов.



Също така ще предложи законодателни промени при планирането на новите водопроводи.



Защо кризата с водата се превърна в повод и за политическо напрежение?



Министърът на околната среда коментира и писмото на Делян Пеевски до премиера, както и отговора на Росен Желязков до лидера на "ДПС-Ново начало“.



"Реакцията на премиера е достатъчно адекватна. Не приемам писмото като ултиматум, а като подкана да си свършим работата. Това редовно го правят народните представители от опозицията с различни парламентарни механизми“, коментира Манол Генов.



Той заяви, че лично Пеевски не му се е обаждал и не са разговаряли по телефона.



"Дори му нямам телефона. Не ми е поставял задачи“, категоричен бе екоминистърът.



Защо у нас има стотици незаконни сметища?



"Незаконните сметища се появиха тогава, когато се появиха законните. В кампанията на bTV "Да изчистим България заедно“ събрахме толкова отпадъци. Не се радвам, че сме събрали толкова, ще се радвам, ако сме събрали по-малко. Тази кампания трябва да бъде достатъчно мотивираща за българските граждани. Да осъзнаят какво струва разделното събиране на отпадъците“, каза Манол Генов.



По думите ситуацията с боклуците и сметищата става все по-зле през последните години като отношение. МОСВ санкционира непрекъснато, каза той.



Къде е черната пантера?



"Дълбоко се съмнявам, че има такава пантера, защото засега сме видели само снимки. По едно време отиде в Румъния, реши да се върне. Много отговорно сме подходили по този проблем“, коментира министърът на околната среда.



"Това е инвазивен вид, ние защитаваме местните видове. Дали могат ловци да стрелят, или не – не е най-доброто решение, но тази черна пантера риск ли е, пантера ли е? Най-жалкото ще бъде да бъде застреляна. Положихме много усилия и по препоръки на един южноафрикански професор от неправителствена организация, ни даде чертеж на живоловен капан. Той вече е изработен и се намира в Централен Балкан. Ще го заложим, ако има сигнал за присъствие на животното“, обясни Манол Генов пред bTV.