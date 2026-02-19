Манол Генов предаде поста на своя наследник Юлиян Попов с пожелание да "отключва с мъдрост и да заключва с увереност“.
Манол Генов подчерта, че оставя институцията в добра кондиция по отделните политики в областта на околната среда и даде висока оценка за работата на екипа си.
От своя страна Юлиян Попов заяви ангажимент да работи в дух на приемственост по ключовите направления в дейността на министерството. В атмосфера на колегиалност двамата обсъдиха въпроси от дневния ред на МОСВ, по които работата следва да продължи и които предстои да бъдат решавани в средносрочен план.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.