Манол Генов изясни причините за пресъхването на река Лом
Автор: Илиана Пенова 20:06Коментари (0)65
Причините за пресъхване на река Лом в долното и течение при Крива бара, община Брусарци, са естествени геоложки структури в землището на село Тополовец. При тях речният отток се губи. Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов по време на парламентарния контрол днес.

Той обясни, че проверка е направена на 13 август от експерти.

Припомняме, че в края на юли се появиха притеснителни кадри, на които се вижда, че река Лом е пресъхнала.

