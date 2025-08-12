Новини
Маникюристи: Ще изхвърлим много неща, клиентите са притеснени
Автор: ИА Фокус 20:01
©
От първи септември Европейският съюз забранява използването на химическо вещество, което се съдържа в голяма част от гел лаковете. Това обаче би било препятствие за бранша, тъй като много маникюристи са вече закупили големи дози от продуктите, които сега ще трябва да изхвърлят.

Красивият и поддържан маникюр и педикюр са неизменна част от живота на Анита Колова. Поставя си гел лак от близо 10 години, най-вече, защото е дълготраен. Казва, че досега никога не се е замисляла за състава му, но посочва, че никога не е имала проблем. 

"Ние, както се казва, в храната не знаем какво има", коментира клиентът пред Bulgaria ON AIR.

Клиентите са притеснени

Като собственик на студио за красота и академия за обучение в сферата на маникюра, Кристина признава, че напоследък получава обаждания от притеснение клиенти, които питат за състава на продуктите. По думите ѝ от бранша имат твърде малко време, за да изразходят повечето от геловете и гел лаковете. 

"Ще изхвърлим доста голяма част от нещата, защото подлежим на проверки и на санкции, здравето на клиентите е изключително важно и ще се съобразим. Нямахме време, в което да бъдем предупредени. Сега се знае - до 31 август могат да се продават тези продукти, а от 1 септември няма как да се ползват и за един ден разлика ние нямаме как да ги купим и изхабим", коментира собственикът на студио за красота Кристина Пейчева.

Регулацията цели да намали рисковете



Основната цел на ЕС в новата регулация е рискът да бъде сведен до минимум, казват от Фармацевтичния факултет в София. Оттам обясняват, че концентрацията на въпросното опасно вещество TPO, което се съдържа в гел лаковете, е много малка - около 3%. 

"Решението на едната агенция, която регулира козметичните продукти, е свързана с решението на друга агенция. В други сфери това вещество продължава да се използва, включително при денталните продукти, при печатарски мастила, за да съхнат по-бързо", обясни деканът на Фармацевтичния факултет чл.-кор. Георги Момеков.

Въпреки забраната, повечето клиентки споделят, че не са притеснени за безопасността си и възнамеряват да продължат с редовното поддържане на красив маникюр.






