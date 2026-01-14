През 2024 г. възобновяемите енергийни източници са представлявали 47,5% от брутното потребление на електроенергия в ЕС, което показва увеличение с 2,1 процентни пункта (п.п.) спрямо 2023 г. Те почти са се утроили (+30 п.п.) от началото на времевата серия през 2004 г. Делът е бил 15,9% през 2004 г., увеличил се е до 28,6% през 2014 г. и е скочил до 47,5% през 2024 г.Вятърната енергия (38,0% от общото количество) и водната енергия (26,4%) са представлявали почти две трети от общото производство на електроенергия от възобновяеми източници. Следва слънчевата енергия с 23,4%, докато твърдите биогорива и другите възобновяеми източници са представлявали съответно 5,8% и 6,4%. Слънчевата енергия е най-бързо развиващият се източник: през 2008 г. тя е представлявала само 1%, показвайки стабилно увеличение от едва 7,4 тераватчаса (TWh) през 2008 г. до 304 TWh през 2024 г.Данните показват, че над 75% от консумираната електроенергия през 2024 г. е произведена от възобновяеми източници вДял над 50% е регистриран и в Португалия (65,8%), Испания (59,7%), Хърватия (58,0%), Латвия (55,5%), Финландия (54,3%), Германия (54,1%), Гърция (51,2%) и Нидерландия (50,5%).делът на електроенергията от възобновяеми източници е по-малък от 25% в Малта (10,7%), Чехия (17,9%), Люксембург (20,5%), Унгария и Кипър (и двете по 24,1%) и Словакия (24,9%).