Много неизвестни стоят пред търговците заради въвеждането на еврото у нас от 1 януари. Основните им притеснения са дали ще успеят да си набавят пари за разплащане с клиентите. Малките производители пък се опасяват от объркване в превалтуирането и не смятат, че гратисния период от 1 месец ще им стигне."Готови сме да посрещнем тази вълна, т.е. да приемаме пари в евро, да приемаме и в лева. Съответно ще връщаме в лева, ще връщаме и в евро до края на гратисния период - 31 януари", заяви пред NOVA Радослав Райков, производител и търговец на хляб и хлебни изделия.На "Фермерския пазар" в Добрич обаче производителите още не са наясно как ще се случват нещата."В неведение съм. Не знам. Чувам колеги да казват, че правят някакви заявки в банките. Не знам, може би един месец ще буксуваме. Няма да мога да работя", посочва Хинчо Хинев, производител на мед.Притесненията и на други малки търговци са свързани и с това дали и как ще успеят да си набавят необходимите пари в евро, за да се разплащат с клиентите."Не знам какви са стартовите пакети. Предполагам, че поне 200 лева трябва да е един стартов пакет. Не е проблем да го обмениш, когато го има. Ще отнеме време", посочва Марияна Петкова, зеленчукопроизводител.Но не всички могат да заделят средства на изчакване. И смятат, че гратисният период е твърде кратък. Първа грижа им е набавянето на евроцентове. От "Български пощи" обявиха готовност за обмяна от 5 януари в станциите си по селата, където няма банкомати.