© виж галерията Чешкото правителство награди снощи българският PR експерт и дипломат Максим Бехар с високо държавно отличие – медал за дипломатическа активност и особени заслуги в развитието на отношенията между двете страни.



Медалът му бе връчен от чешкия Министър по европейските въпроси Мартин Дворжак в присъствието на посланика на страната в София Н. Пр. Мирослав Томан. Това се случи на официален прием в посолството по повод Националния празник на страната, който бе уважен от целия дипломатически корпус в Българи и редица български бивши и настоящи министри, депутати и представители на бизнеса.



"Оценяваме високо приноса на г-н Бехар в развитието на отношения между двете страни, но и неговата активна роля за популяризирането на модерните комуникации по света, както и огромните му заслуги на световната дипломатическа сцена“, каза министър Дворжак при връчването на медала.



"Приемам тази висока награда по-скоро като кредит за това, което предстои да направя за развитието на дипломатическите и бизнес отношенията ни с Чехия, прекрасна страна, с която ни свързва история от векове и сега имаме неповторим шанс да я надграждаме с конкретни стъпки, главно в областта на бизнеса“, коментира Максим Бехар на церемонията.



Максим Бехар е завършил международни икономически отношения в Прага, а до неотдавна управляваше там офиса на една от най-големите PR корпорации в света Hill & Knowlton (част от която е и основаната от него водеща PR компания M3 Communications Group, Inc.).



За Максим Бехар:



Максим Бехар е световно признат PR експерт, български бизнесмен, журналист, дипломат и възпитаник на Harvard Kennedy School. Бехар е основател и главен изпълнителен директор на водещата PR компания M3 Communications Group, Inc., партньор на водещата световна PR компания – Hill & Knowlton Strategies. Той е бивш президент на световната PR организация (ICCO), а през 2021 г. бе назначен за директор по международното развитие. Той е настоящ президент на Асоциацията на Световния комуникационен форум със седалище в Давос, Швейцария. Той бе избран за международен доверен партньор (international fellow) на британската PR асоциация PRCA и за член на Консултативния съвет на един от най-влиятелните европейски университети ENGAGE.EU. Той е вписан в световната PR Зала на славата в Лондон и също така е отличен с много титли, сред които "Най-добрият PR специалист в Европа“ за 2020 г. и 2022 г. от PR Week, "Глобален изпълнителен директор на годината“ от The International Stevie Awards и "Комуникатор на десетилетието“ от Индийската асоциация на бизнес комуникациите. Автор е на световния бестселър "Световната PR революция“, който е класиран сред 100-те най-добри PR книги на всички времена от Book Authority и също така има рекордни продажби сред новите PR книги в Amazon. Роден и израснал в България, той се смята за глобален гражданин.