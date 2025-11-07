Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
"Макаров" отива в историята, българската армия приема нови 9 мм пистолети
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 19:28Коментари (0)62
©
Българската армия ще бъде въоръжена с нови 9-милиметрови пистолети "Springfield Armory 4.5“ още през следващата година, съобщи на полигона "Люляк“ край Стара Загора командирът на Сухопътните войски генерал Деян Дешков, предаде БНР.

С въвеждането на новите образци легендарният съветски "Макаров“ (на въоръжение от 1951 г.) постепенно ще бъде изведен от употреба.

По думите на ген. Дешков сделката ще бъде включена в бюджета за 2026 г. и ще обхване заплащане на няколко хиляди пистолета, част от които ще постъпят на въоръжение в Сухопътните войски. Командващият допълни, че в момента армията разполага с боеприпаси за новите пистолети за "няколко години напред“, което позволява усвояването им да започне незабавно.

Новите пистолети са произведени в Хърватия, макар марката Springfield Armory да е американска. Производителят е познат и с бойните карабини M1A. Изборът на модела е станал в рамките на обществена поръчка за пълна подмяна на стрелковото оръжие на Българската армия, обявена през 2024 г. Рамковата стойност на поръчката бе 40 млн. лв. и в нея влизат освен пистолети още нова снайперска пушка, щурмова карабина и картечници по натовски стандарти.

Министерството на отбраната се очаква да избере и снайперски комплект за Сухопътните войски през 2026 г., посочи още ген. Дешков. Продължават и доставките на разузнавателни и FPV дронове, както и на дронове тип "камикадзе“.

Командващият Сухопътни войски коментира и плановете за артилерийска модернизация — системите "Град“ не се изключват, а е предвидена и тяхна модернизация. По програмата SAFE Сухопътните войски се концентрират върху два основни проекта: подмяна на "стволната“ артилерия (155-мм гаубици) и придобиване на реактивни системи със залпов огън с висока точност и голяма дълбочина.

"Единият е за подмяната на 'стволната' артилерия, говорим за 155-милиметровите гаубици, и другият е за реактивни системи със залпов огън с висока точност и голяма дълбочина. Това са двете неща по SAFE, което на нас ни дава надеждата, че ще се случат. Кога – това зависи вече на военно-политическо ниво“, заяви генерал Деян Дешков.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
10:35 / 05.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
10:35 / 05.11.2025
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
13:17 / 05.11.2025
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
17:43 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: