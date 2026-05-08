От вчера всички пенсионери, които получават пари от банката вече са със захранени сметки. Възрастните хора, които разчитат на пощенските клонове, ще могат да получат пенсиите си до 20 май.

В плащанията на НОИ има и други българи, които чакат с нетърпение постъпленията си. ФОКУС ви предоставя "Календар на плащанията“, според който:

– Обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 15 май

– Обезщетенията за временна неработоспособност и майчинство ще бъдат изплатени на една от следните дати: 5, 12, 19, 14, 21 или 28 май

– Изплащане на парични обезщетения за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст за месец април, ще бъдат получени на 5 май /тоест, вече са в сметките ви/