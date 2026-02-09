От полицията ми говореха ми в минало време за сина ми и какъв беше той. Питаха ме дали някъде има ключ, аз не знаех за ключ. Отношението към мен беше меко казано не добро от гледна точка от това, че аз бях убеждавана, че аз не познавам сина си и има голямо бойно съоръжение. Това е чиста лъжа. Това заяви Ралица Асенова, майката на загиналия в хижата "Петрохан" Николай Златков пред NOVA."Това беше и е най-хармоничната среда, която може да съществува. Аз бях там. Сина ми направи сарми, гледахме филми. Там имаше уникални неща . имаше звукозаписно студио имаше работилница за глина", каза още тя."Доброволно отидох и дадох показания още в сряда. Бях първият човек, който съдейства на полицията", категорична е тя."Вечерта в неделя са минали 4 джипа, тези 6 човека нямаха 4 джипа", категорична е тя."Очевидно нещо са били видели - някаква страхотна заплаха. Това е професионално извършено убийство", каза тя.По думите ѝ решението да говори сега е продиктувано от желанието думите ѝ да не бъдат изкривявани. "Искам да говоря, защото от една седмица се изсипва жестока помия за хора, които не могат да се защитят. Имаме жертви, а още от първия ден започнаха ужасяващи внушения", каза тя.Майката на Николай Златков категорично отхвърли твърденията, че близките не са съдействали на разследването. "Когато разбрах, че хижата е изгоряла и че има трима мъртви, тръгнах веднага. Ужасът ни беше, че може да се случи нещо още по-страшно“, разказа тя. "Обадих се в полицията и помолих за съдействие от Бургас или Царево, защото пътят е дълъг и не бях спокойна. Не разбирам защо се говори, че близките не съдействат. Това просто не е вярно", каза тя.Тя описа преживяното в село Българи като "абсолютен шок". "Имаше страшно много униформени и въоръжени отряди. Не съм виждала такова въоръжение", заяви тя. По думите ѝ не ѝ е било позволено да стигне до къщата. "Не ме допуснаха. Първото, което ме попитаха, беше с какво са си изкарвали парите", разказа Асенова.Майката на Златков заяви, че категорично отхвърля твърденията за бойно оръжие и престъпна дейност. "В тази хижа няма автоматично оръжие. Това е чиста лъжа. Била съм във всяка стая, във всяко помещение“, каза тя."Имаше пейнтбол пушки, защото те си бяха направили пейнтбол игрище. Имаше спортни лъкове. Това ли е бойното снаряжение?", попита Асенова. По думите ѝ всички оръжия са били законни и с разрешителни. "Всеки, който е бил в тази хижа, може да потвърди това", добави тя.