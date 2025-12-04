ЗАРЕЖДАНЕ...
Майката на задържано на протеста момче: Беше принуден да каже, че е носил пиратки!
© Фокус
По думите ѝ той сам е потърсил помощ в ИСУЛ, върнал се е на протеста и е бил незаконно задържан. Алексиева разказа, че е станала свидетел и на други унизителни действия в 5-то РПУ – момичета, вързани за пейки за цял ден.
Майката на момчето сподели, че Николай е бил "принуден да признае, че носи пиратки, без да бъдат извършени елементарни проверки".
Тя твърди, че полицаи са блъскали помощник-адвокат, който опитвал да влезе при задържаните. Николай е бил без телефон по време на ареста.
Алексиева се обърна към вътрешния министър Даниел Митов с думите:
"Спите ли, г-н Митов? Един човек трябва да каже спрете. Надявам се това да сте вие", каза тя.
Още по темата
/
СРП внесе искане за "задържане под стража" за пет лица, извършили хулигански действия на протестите в София
10:54
Москов: Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да предизвика нещо друго извън всенародна омраза
10:26
Алгафари за отношението на Мирчев към НСО: Ако не беше това волско търпение на офицера, а му беше зашил два шамара, нямаше да може да го стигне
09:41
Крум Зарков: Ако кабинетът иска да оцелее, трябва да се разграничи от този, който "пълни протеста"
09:10
Хампарцумян: Ако управляващите бяха направили нещата, които обещаха днес, преди седмица нямаше да има такъв протест
03.12
Изтеглят Бюджет 2026
03.12
Още от категорията
/
Експерт: Обучението на децата по пътна безопасност трябва да започне от най-ранна детска възраст, още с разпознаването на цветовете
11:58
Иван Горанов, експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
03.12
"Благодаря ви, вече мога да си отворя очите! Вече виждам!": Как Лазар Радков успя да помогне на хора, пострадали на протеста в София
03.12
Актьорът Стефан Попов: Бой до дупка, докато не се превърнем в европейската държава, за която всички мечтаем
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.