Майката на убитото в столичен мол момче: Детето 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне
Тя каза, че детето 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне. И допълни, че на място не е пристигнала линейка, а детето е закарано с друга кола.
Кирил Иванов - първият братовчед на детето, който е бил свидетел на случилото се, също заяви, че линейка не е дошла и никой не се е опитал да окаже първа помощ. Той допълни, че дори охраната на мола не е направила нищо. Човекът, който е закарал детето, е непознат, каза още той пред NOVA.
Момчето е загубило кръв, но въпреки борбата на лекарите за живота му е починало, сподели още майката.
Близките на убитото момчето заявиха, че настояват за доживотен затвор на заподозрения, да бъде съден като възрастен, а не да получи само петгодишна присъда.
"Няма ли справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб", казаха още роднините и близките.
Те твърдят, че двете фамилии нямат вражда помежду си, но преди време е имало конфликт между двете момчета – заподозреният е отправял заплахи. Според тях не е вярно твърдението, че момиче е причина за инцидента.
Хората призоваха за повече полиция в моловете, както и скенери за оръжия и заплашиха с протест, "ако не се вземат мерки". "Детето ми е много добро, той на мравката път правеше, на никого не е посягал, беше ангелче. Каквото и да направим, той няма да се върне, но искаме правосъдие", сподели още майката Надежда.
Тя допълни, че прокуратурата иска да бъде направена аутопсия на детето ѝ.
