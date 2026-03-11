ЗАРЕЖДАНЕ...
Майката на детето на Дечев: Той излъга, че го гледа, бил е в парламента, а то - само в апартамент на 8 етаж!
С редакцията на ФОКУС се свърза Мария Златарева - Маринова, която твърди, че е майка на дъщерята на настоящия министър на вътрешните работи Емил Дечев.
ФОКУС публикува без редакторска намеса думите на майката:
"Обръщам се към вас преди всичко като майка, чиято единствена грижа е безопасността и спокойствието на детето ми. Най-трудното за един родител е да види как детето му се превръща в част от спор, който никога не е избирало.
На 25.02.2026 г., по време на публично изслушване в Народното събрание, бащата на дъщеря ми – Емил Дечев – посочи грижата за детето като причина да проведе среща в неработен ден. В същото време аз вярвах, че детето ми е с баща си и е под неговия надзор. По-късно разбрах от медиите, че в този период то е било оставено само за определено време в апартамент на осмия етаж, без телефон и без възможност да се свърже с близък човек. Детето е имало и достъп до документи, касаещи нашумял криминален случай с шест починали лица. За една майка подобна информация предизвиква единствено тревога.
До компетентните институции е подаден сигнал с искане за проверка и оценка на риска за детето. До момента обаче не съм получила реакция, която да отговаря на сериозността на изложените факти. Когато става дума за дете, институционалната тишина е особено тревожна.
Не споря за политики. Става дума единствено за безопасността на едно дете. Законът за закрила на детето защитава правото на всяко дете на сигурност, на личен живот и на това да не бъде въвличано в публични или политически ситуации. Семейният кодекс и практиката на Върховния касационен съд също поставят на първо място принципа за "най-добрия интерес на детето“ при всички решения, които го засягат.
В продължение на години съм се стремяла да пазя детето си далеч от родителските конфликти и съм подкрепяла връзката му с баща му. Но когато едно дете се използва за оправдание в публичен дебат, а сигнал за риск остава без адекватен отговор, мълчанието вече не е решение.
Не търся привилегии и не търся "медийна присъда“. Искам единствено това, което всяко дете заслужава – проверка по правила, защита от вторично увреждане и институции, които поставят неговия интерес над всичко останало".
