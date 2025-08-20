Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Майката на детето, което загина в Несебър: Стана за стотна от секундата
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:11Коментари (0)55
©
Сърцераздирателен разказ за последните минути от живота на 8-годишния Иван от град Разлог разтърси обществеността. Момчето загина при инцидент с парашут (парасейлинг) в Несебър.

Мария Данева, майка на загиналото дете, разказа пред "Флагман", че от няколко години синът ѝ мечтаел да се издигне с парашут над морето. В официалната страница на услугата пишело, че е позволено за деца над 3 години. Въпреки това, родителите отлагали преживяването до този август, когато най-после решили да сбъднат желанието му.

"Летуваме със съпруга ми винаги в един малък хотел между Равда и Несебър. Иван ни молеше да го качим на този парашут от 3 години. В понеделник лодката с парашута се появи и записахме час. Преди нас летя дете, по-малко от нашето", споделя майката.

По думите ѝ, никой от екипа на атракцията не е дал инструкции или обяснения. "Много бързо ни вързаха с коланите и ни издигнаха. Иван беше спокоен и се наслаждаваше на гледката. Дори ми сочеше с ръка лунапарка в Слънчев бряг и планирахме да го посетим вечерта", разказва още тя.

Трагедията настъпила внезапно, без никакво предупреждение. "Чух пук и после още веднъж пук. За стотна от секундата ръцете на детето се освободиха и той полетя надолу с корема напред. Бяхме на около 50 метра височина" казва с тъга Мария Данева.

Според родителите никой от организаторите не е упражнил нужния контрол върху безопасността на полета. Към момента няма официална информация за повдигнати обвинения или действия от страна на институциите. Очаква се в следващите дни прокуратурата и полицията в Бургас да се произнесат по случая.

Малкият Иван ще бъде погребан днес в родния си град Разлог.

Още по темата: общо новини по темата: 1
19.08.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:06 / 18.08.2025
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
12:46 / 18.08.2025
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
09:23 / 19.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
15:00 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
След трагичния инцидент с 8-годишно дете! Кметът на Разлог изрази съболезнования и отмени прояви
След трагичния инцидент с 8-годишно дете! Кметът на Разлог изрази съболезнования и отмени прояви
23:00 / 18.08.2025
Актуални теми
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Поскъпване на хранителните продукти
Кабинетът "Желязков"
Български национален отбор по футбол
Футбол - други
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: