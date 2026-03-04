ЗАРЕЖДАНЕ...
Майката на Николай Златков поздрави с песен неговите убийци
©
С тази много любима песен на Ники и всички негови близки, които бяха жестоко убити искам да поздравя хората, които ги познаваха и обичаха, хората, които не ги познаваха, но ги заобичаха посмъртно и вярват в истината (те са много и ми пишат с всеки следващ ден все повече и повече хора)
С тази песен искам да поздравя и убийците им, както и всички замесени по какъвто и да било начин в това безпрецедентно престъпление и последвалото очерняне на техните имена.
В тази изключителна песен на Емил Димитров всеки, имащ мнение и позиция по тази жестока трагедия, ще открие себе си!
Истината понякога закъснява, но винаги идва при нас!
Никой не може да ни отнеме обичта към вас!
Още по темата
/
Майката на Николай Златков към Слави Трифонов: Що за нахалство е да си позволявате да създавате тази песен
05.03
Ген. Василев за "Петрохан": Има пропуски. Не съм вътре в разследването, но това, което чета, показва пропуски
28.02
Юлиян Попов за "Петрохан": Идваха при мен, искаха да се поднови споразумението, казах, че няма как
26.02
Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не съм оказвал натиск на разследващите
25.02
"Гранична полиция": НПО-то на Калушев е имало дрон за термовизионно наблюдение, нямаме споразумение с тях
25.02
Министър Игнатов относно отнемането на лиценза на училището, замесено в случая "Петрохан": Очаква се доклад
24.02
Още от категорията
/
Туристическа агенция: На "спасителните полети" бяха качени хора с висок обществен статус, а не граждани в безпомощно положение и малки деца
17:26
Георги Чочев от Малдивите: Мъката за хората беше сериозна, някои бяха принудени да нощуват на летището
16:05
Финансов експерт: Никой не може да заличи лошо ЦКР и няма "вътрешен човек" в банката, който да изтрие историята ви
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Сергей Пройчев
на 04.03.2026 г.
Истински зомбирана нещастна женица.Ламата е убил детето и но тя си обича ламата.Преди това му е вливал божествена енергия в дупето но тя излизала през фонтанелата.Горката женица.
Голям Ботев
на 04.03.2026 г.
Даскала, СерГей и останалите кажете едно “тенкю”.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.