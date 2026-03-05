Слави Трифонов. Причината е последната песен на Трифонов, в която според нея се използва трагедията, отнела живота на няколко млади хора.
В позицията си Асенова заявява, че е възмутена от факта, че трагедията е използвана в музикално произведение, особено след като, по думите ѝ, в първите дни след инцидента Трифонов е направил публични внушения и обидни коментари по адрес на загиналите.
"Правя този пост, защото за съжаление се налага да защитя паметта на детето си за пореден път през изминалия месец“, пише тя.
По думите ѝ, преди около две седмици в медия, свързана с Трифонов, случаят "Петрохан“ отново е бил обсъждан, като са били направени твърдения, които са наранили семействата на загиналите.
Асенова заявява категорично, че не дава съгласие трагедията и смъртта на сина ѝ да бъдат използвани по какъвто и да било начин - нито в песен, нито в политически или медийни внушения.
"Що за нахалство? Смъртта на детето ми и трагедията, сполетяла всички близки с жестокото шесторно убийство, не могат да бъдат средство за публичност, политическа пропаганда или медийни интерпретации“, подчертава тя.
Майката настоява песента да бъде незабавно премахната от публичното пространство и да бъде прекратено всякакво използване на случая и на името на сина ѝ за каквито и да било цели.
В края на обръщението си тя се обръща и към медиите и институциите в България с призив да проявят повече чувствителност и уважение към паметта на загиналите и техните семейства.
"Тази граница, която поставям, е човешка, морална и напълно оправдана“, заявява Ралица Асенова.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.