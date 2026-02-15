ЗАРЕЖДАНЕ...
Майката на Николай Златков: Ивайло Калушев има завещание, знам какво има в него
"Реших да говоря отново, защото това, което се случва, е нечовешко отношение към жертвите и техните близки. Не смятам, че това трябва да продължава", каза тя пред NOVA.
Ралица посочи, че познава Деян Илиев, който е открил трите тела на "Петрохан". Жената обясни, че точно той ѝ е казал, че хижата гори и че има трима загинали. "Изпаднах в истерия, затворих телефона, започнах да звъня на всички, но телефоните им бяха изключени. После върнах обаждането на Деян и го попитах откъде знае, че това за загиналите. Тогава той ми каза – бяха наредени пред хижата един до друг. От него не разбрах, че са убити с огнестрелни рани. Казах му, че тръгвам нагоре, но той ме спря и каза, че трябва да намерим останалите", обясни майката.
Деян е споделил на Ралица, че предходния ден е видял тримата убити - Ивайло, Дечо и Пламен, на хижата и "всичко е било наред". За другите трима – Ивайло, Николай и 15-годиншоно момче, са знаели, че са с кемпера на морето.
Майката каза още, че е изключително притеснена и "ужасена" за Деян и неговата приятелка. Телефоните и на двамата са изключени, допълни тя.
Последният път, когато е говорила с Деян, е било, когато той е бил на хижата с разследващите. Обещал ѝ, че после, като приключи, ще се чуят отново. След това е спрял да чете съобщенията, които му е изпращала. На следващия ден вече не ги получавал. "Ходихме, търсихме го на къщата, не можахме да го намерим. Надявам се да се е покрил. Изключително съм притеснена", допълни тя.
Жената подчерта, че е дала показания доброволно.
Ралица каза още, че Деян не ѝ е казвал, че е получавал съобщение преди това от Ивайло Калушев.
"Той ми каза: "Моля те, бъди внимателна, ако видиш нещо нередно, звънни на 112. Тогава го попитах: "Ти смяташ ли, че това е умишлено?" Той каза: "Да, категорично", разказа още майката на Николай.
По думите на жената всичко, което се случва е "чудовищно". И допълни, че от момента на разпита смята, че се върви само по една линия на разследването – те са виновни.
Тя каза още, че е разбрала, че Деян е бил разпитван в продължение на 12 часа и в определен момент е отказал да отговаря. Тази информация е получила от разследващия полицай.
Ралица разказа още, че е разпитвана основно за Николай и как е заживял с Калушев. Тя е допускала, че всичко друго, което е споделила около Деян и "Петрохан" , е било записано от властите, но нейният адвокат я е информирал, че това не е случило.
Ивайло Калушев има завещание, заяви Ралица и допълни, че е съобщила това на полицията. Тя подчерта, че знае какво има в завещанието. Майката на Ивайло също има информация за съдържанието на документа. "Всичко, което той притежава, отива за двете деца", допълни тя и посочи, че става дума за Николай и 15-годишното момче.
Тя беше категорична, че Калушев не е способен да извърши това, за което се говори, още повече с Николай и 15-годишното момче. "Ивайло е най-щедрият и най-добрият човек", допълни още тя.
Ралица беше убедена, че не е възможно да е била манипулирана от Ивайло.
Тя каза още, че никога не е давала пари и никога не е искано нищо от нея, дори е била спирана, когато е имала желание.
За свидетеля В.А., който е бивш член на организацията и който е дал показания, че е живял с Калушев и твърди, че е имал сексуални контакти с него, каза, че трябва да се изкажат специалисти и психиатри и го призова да се подложи на детектор на лъжата.
Тя беше категорична, че няма доверие на никого. И заяви, че се разграничава от всичко, което е казала и майката на свидетеля В.А.
Ралица каза още, че никога не е имала притсенения за групата на Калушев и я определи като "хармонична" и "братска". И каза още, че Николай е споделял с нея и винаги са били близки.
Тя поиска публично извинение за близките на жертвите и за жертвите от всички официални лица. Също така заяви, че настоява за независимо разследване по случая. Обърна се към Илияна Йотова, омбудсмана и всички неправителствени организации с молба за защита на всички близки на загиналите на "Петрохан" и Околчица, включително за Деян и неговата приятелка.
