Майката на Калушев отмени погребението му: Не мога да позволя този свят ритуал да бъде поле за изява на хора с омраза в сърцата
Той е споделил снимка на бележка, чийто автор е майката на Калушев.
Ето какво пише в бележката:
Скъпи сине, Ивик. В последните си земни думи ти ме помоли за прошка. Сега е моят ред - аз те моля, прости ми. Отменям твоето обявено погребение за 22 март. Не мога да позволя този свят ритуал да бъде поле за изява на медии и хора с омраза в сърцата си. Ритуалът ще бъде в тесен кръг и сред обичащите те и ценящи твоята уникална личност приятели. Ще бъде тогава, когато намерим сили и усетим, че и ти си готов за това.
Припомняме, че погребението му трябваше да се състои в неделя, но по думите на Майсторова ставя ясно, че то е отменено за неопределено време.
