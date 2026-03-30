Майката на Ивайло Калушев е приемала като свои внуци Николай Златков и Александър Макулев. Това разкрива Стела Димитрова-Майсторова, майка на Ивайло Калушев в писмо. То е публикувано в профила на поетът Румен Леонидов и е посветено на Николай Златков.Ето и цялото писмо:ЗА НИКИТой получи от своя УЧИТЕЛ най-доброто, което Иво успя да събере за своя 51-годишен живот. Той беше щастливецът, който плътно до него опознаваше света в максимално широки граници и получаваше буквални истини за смисъла на земния, а в последствие и за издигането в другия, скрит за нас свят. Иска ми се да споделя мъничко за щастливите мигове, които имахме с Ники.ЕПИЗОД 1: Великолепният 38-минутен филм "Неизследваното" - там Ники беше откритието, още дете, но удивително сръчен, красив, одухотворен и запомнящ се. Щастието струеше от него. Филмът получи 2 международни награди, а малкият герой е първото дете в света, което се гмурка в пещерите на ЮКАТАН на такава възраст.ЕПИЗОД 2: Спомням си деня, когато НИКИ си играеше с порасналото първо куче ДУРИН. Бяха го взели на дни, цялото в бълхи и в безпомощен вид, но успяха да го отгледат и.... кадрите, на които заснех играта на Ники с порасналото куче са самото откровение на любовта между тях.ЕПИЗОД 3: НИКИ прекрасно умееше да приготвя какво ли не за ядене. Няколко пъти му носех силиконови бъркалки и го убеждавах, че са много практични, но той, с усмивка, винаги ми ги връщаше. Изкуствена материя не приемал. Но, с удоволствие взимаше лъжици, направени от дърво! Когато отивахме при тях приготвях 2 баници, едната беше специално за Ники, без масло. Това го правеше щастлив.ЕПИЗОД 4: Преди години НИКИ беше в болница. 48 часа РАЛИЦА И ИВО бяха неотлъчно до него. Тогава Иво ми се обади по телефона, той рядко се обаждаше, предпочиташе да ми пише. И досега помня гласът му -необичайно нисък и категоричен Ники е много зле, обади се на всички твои познати лекари, спешно да се направи нещо, разбираш ли, че Ники умира!!! Никога не бях чувала гласа на ИВО с такъв тембър. Направих каквото можах, но никой не успя да му помогне. И тогава ИВО взе решение, че го прибира в планината и сам ще го лекува. Той успя! Когато го питах КАК, отговорът беше: внуших му, че е здрав!!!Днес РАЛИЦА, майката, която роди НИКИ, която го отгледа и възпита реши да остави паметна плоча върху голяма скала, която сама е избрала и да бъде на място, със символно значение за шестимата убити.Възхищавам се на неизтощимата енергия, на волята на тази майка да се опълчи срещу чудовищния сценарии на властимащите и я уверявам, че Ники се гордее с нея и че всички те, нашите екзекутирани деца са с нея, а аз я уверявам, че тя е майката, но и аз... отдавна възприех НИКИ и САШКО като моите внучета!Завършвам с по ЕДНА ДУМИЧКА за всеки от тях:ДЕЧО - ДЕЛИКАТНОСТПЛАМЕН - СМИРЕНОСТИВЕЙ - ЛЪЧЕЗАРНОСТСАШКО - ЧАРОВНОСТНИКИ - ПРОСВЕТЛЕНОСТИВО - НЕОБЯТНОСТПоследните години, животът ги събра на едно място, а смъртта ги увековечи завинаги!!! Да е светъл пътят им и следата, която оставиха дано покълне и роди плод!От майката на ИВО КАЛУШЕВ27.03.2026