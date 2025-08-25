ЗАРЕЖДАНЕ...
|Майката на Филип, убит на пешеходна пътека: Няма по-ужасяваща болка от тази да чеуш, че детето ти е било брутално екзекутирано
пешеходната пътека на ул. "Гурко“ и ул. "Шишман“ в непосредствена близост до МВР от пиян шофьор, който се е движел над разрешената скорост.
Подсъдим за случая е Петър Тодоров. През юли тази година, Софийският градски съд допусна изготвяне на допълнителна експертиза по делото, вследствие на която трябва да се установи кой е най-ранният момент, в който шофьорът е можел да види пешеходеца пред него.Скоростта, която беше числена, е около 90 км в час в градски условия на тясна софийска улица.
"Няма по-ужасяваща болка от тази един баща, със заседнала буца в гърлото, да прошепне на една майка, че детето й е вече го няма! Че детето й повече никога няма да се прибере у дома! Че детето им е било убито, докато пресича пешеходна пътека в центъра на София! Че детето им е било брутално екзекутирано, с размазан череп и счупени крайници от пияно нищожество решило, че уличките в центъра са скоростни отсечки и, че някакви си там пресичащи пешеходци не могат да му пречат и той ще убива, без значение кой е насреща!", така започва публикацията на Николина Петкова във Facebook, майката на Филип.
Ето какво още добави тя: "Няма по-раздираща болка от тази да припаднеш в ръцете на по-големия си син след чутото! По-големият, който преди години даде името на братчето си!
Няма по-изгаряща болка от тази да мълчиш и да се правиш, че нищо не се е случило сутринта пред дъщеричката си, защото я чака състезание. А след това, след радостта от победата, да я смажеш и нея, като й съобщиш, че брат й вече го няма! Че Филипчето вече няма да я прегръща и поучава!
Да кажеш на един дядо, който живее и милее за тримата си внука, че единия никога вече няма ду каже "деди"! И на леля си повече няма да се обади!
И вместо празници и да се радваме на успехите ти, отброяваме дните, месеците и годините без теб!
Толкова ни липсваш, Филипче!".
