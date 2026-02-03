Разследването на скандала с незаконно заснемане на клиентки в козметични салони в Бургас се разраства. След като в порнографски сайтове бяха открити интимни видеа на жени – част от тях непълнолетни, са подадени десетки сигнали до полицията и прокуратурата. Случаят вече излиза извън пределите на страната, а държавното обвинение ще търси международна правна помощ, за да бъде разкрита цялата схема – от заснемането до разпространението на кадрите.По данни на разследващите става дума за верига от действия, чрез която записи от козметични студиа са попадали директно в големи международни порно сайтове. Има съмнения, че част от клиповете са били излъчвани на живо, тъй като датата и часът на заснемане съвпадат с публикуването им онлайн.Една от потърпевшите, майка с дете, разказа, че е посещавала козметичното студио още през 2023 г. за серия от процедури. За съществуването на записите научила случайно."Открих се в един сайт благодарение на позната, която ме разпозна. После, в рамките на дни, започнах да намирам клипове в още и още сайтове - вече са над 10“, разказва тя.По думите ѝ кадрите са изключително унизителни:"Камерата е насочена директно към интимните части, вижда се лицето ми, белези по тялото. Един от клиповете има над 4000 гледания. Това е ужасно.“Жената категорично заявява, че никога не е била уведомявана за наличие на камери в помещенията."Не съм виждала камери. Дори и да е имало някакъв документ за информирано съгласие, никой не ми е казал, че ще бъда записвана“, допълва тя."Това е шок, който не може да се опише“Друга потърпевша, редовен клиент на салона в продължение на близо три години, също разказа за преживения шок:"Три дни не спя. Търся се в сайтовете с надеждата да не съм там, но се оказва, че има клипове. Приятелка ме разпозна и ми изпрати снимки. Това е унижение, което не може да се опише.“По думите ѝ единствено съпругът ѝ знае за случилото се."Опитва се да ме успокои, но това не изчезва. Веднъж качено в интернет, остава завинаги“, казва тя през сълзи.Според информация от потърпевшите, в затворена група вече са се събрали около 80 жени, които подозират или са установили, че са заснети. Сред тях има и държавни служители, както и жени с публични професии."Не вярвам това да е дело само на един човек. Някой е разрешил инсталирането на тези камери. За мен те носят най-голямата отговорност“, заяви една от жените и допълни, че вече е подала жалба и е наела адвокат.От прокуратурата потвърдиха, че ще направят всичко възможно записите да бъдат свалени от платформите, включително с помощта на чуждестранни служби. Потърпевшите обаче са скептични, че щетите могат да бъдат напълно заличени.Случаят предизвика силен обществен отзвук в Бургас и в страната, а разследването продължава с цел да бъдат установени всички съпричастни лица и да им бъде потърсена наказателна отговорност, пише bTV.