Майка на три деца: Добродетелите се учат с пример, а не с предмет в училище
Автор: Илиана Пенова 10:22
илюстратива
Не мисля, че светското образование има нужда от "Добродетели и религии". На добродетелите не им трябва предмет, те се учат всеки ден - с пример. Относно религията, повечето българи не са религиозни. Това коментира пред "Фокус" майката на три деца и блогър Дарина Рангелова.

"Мисля, че е по-добре да се учи на по-късен етап. Може би да бъде свободно избираем предмет, религията е особена тема и не бива така рязко да се налага", добави тя.

Относно забраната на мобилни телефони в училище майката коментира, че основното притеснение на родителите е, че няма да имат връзка с децата. 

"Не да им звъним на половин час, а по-скоро родителите да имат връзка особено с децата, които пътуват с градски транспорт", уточнява тя. 

"Хората искат да имат връзка с децата си, не мисля, че някой има против да се изключват и оставят телефоните в началото на деня. Дъщеря ми е трети клас и тази година ще успеем без телефон", обяснява тя.

Тя напълно одобрява идеята, учебният ден да започва по-късно

"За децата 8:30 - 9:00 е много добър час за започване, става сложно за родителите, които започват работния си ден в този час. За мен ще е лесно в Трявна, защото е малък град и детето ще може да ходи само. Тук учебният ден започва в 8, което също е приемлив час", казва Дарина Рангелова.

Тя споделя, че догодина синът й ще бъде 10 клас, което значи, че ще му се наложи да се изправи пред новите интегрални тестове.

"Като обясних на сина ми какво го очаква, той врътна очи - и математиката му е достатъчна, защото тя не му е силната страна", обясни майката.

"Ако е измислено добре, не е лошо да бъдат вмъкнати и другите предмети и да се види какво разбират учениците. Няма да е лошо, ако могат да си сметнат колко боя и латекс им трябват да си боядисат стаята. В другите държави има изпит, който оценява минимума,  ако детето реши да не учи след това, да може да отиде в банката и да си сметне лихвата и процента", каза още тя.

Целият разговор чуйте в звуковия файл.

