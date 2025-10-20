ЗАРЕЖДАНЕ...
|Магазини на летището в София правят грешно превалутиране от левове в евро и още куп нарушения
Нраушунията на Закона за въвеждане на еврото в Република България бяха установени днес, при извършени съвместни проверки на Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите на територията на търговски обекти, намиращи се на летище "Васил Левски“ София.
Съставени са констативни протоколи, като за извършените нарушения законът предвижда налагане на санкции от 400 до 7000 лева. При установяване на повторно нарушение санкцията се увеличава и достига до 14 000 лева.
КЗП продължава да следи за стриктното спазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България и отново призовава търговците за добросъвестно изпълнение на вменените им задължения.
