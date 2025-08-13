ЗАРЕЖДАНЕ...
|МЗХ увеличава бюджета с 30 млн. евро за модернизация в селското стопанство
Решението за изменение в Насоките е в резултат от успешно проведените преговори със службите на Европейската комисия, получената положителна оценка от тях и последвалото одобрение от Съвета на ЕС. В резултат МЗХ договори увеличение от 30 000 000 евро по процедура "Инвестиции в технологична и екологична модернизация“. Допълнително бе договорено и увеличаване на крайните срокове за изпълнение на вече одобрените инвестиции и по двете процедури.
С изменението в Насоките за кандидатстване по двете процедури, крайният срок за изпълнение на одобрените проекти се удължава до 31 март 2026 г., което ще даде възможност на крайните получатели да приключат успешно стартиралото изпълнение на одобрените им инвестиции.
С оглед на изтичащите срокове за изпълнение на одобрените проекти по вече подписаните договори, на всички крайни получатели се предоставя възможност да подадат искане за анекс от момента на публикуване на проектите на заповеди за изменение на Насоките за кандидатстване по двете процедури за обществено обсъждане.
На основание увеличения бюджет по процедура "Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, Държавен фонд "Земеделие“ ще изпрати покани за сключване на нови договори с част от кандидатите, от резервния списък с проекти, за които до момента не са достигали средства.
Пълният пакет документи може да намерите в Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020) и на електронната страница на МЗХ на адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/nacionalen-plan-po-mehanizma-za-vzstanovyavane-i-ustojchivost/ .
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
