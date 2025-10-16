МЗХ се готви да подкрепи новаторски проекти с 30 млн. евро

© Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура "Подкрепа за оперативни групи (втора стъпка)“ по интервенция "Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.



Бюджетът, с който е предвиден да стартира приема, възлиза на 30 млн. евро. Очаква се с тези средства да бъде осигурена възможност за подкрепа на най-малко 100 новаторски проекта, в които си партнират земеделски стопани, учени, преработватели, преподаватели, съветници, горски стопани, представителни на неправителствени организации и др.



Процедурата ще допринесе за засилване и укрепване на връзките между земеделското производство и изследователската дейност чрез прилагането на проекти с потенциал за иновации, базирани на интерактивни иновационни модели.



Условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрени заявления за подпомагане може да откриете на страницата на Стратегическия план и в СЕУ.