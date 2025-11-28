Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделски стопани, засегнати от неблагоприятни метеорологични явления през 2025 г.Помощта е насочена към стопани, чиито площи са напълно пропаднали и са със 100% щети в резултат на неблагоприятните климатични условия. Засегнатите култури включват сливи, праскови/нектарини, ягоди, малини, бадеми, лешници, маслодайна роза, нар, смокини, орехи, ябълки, винени и десертни лозя, круши, дюли, киви, дрян и арония.За мярката е осигурен ресурс от 7,4 млн. евро от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/2061. При наличен ресурс в бюджета на Държавен фонд "Земеделие“, сумата може да бъде увеличена с до 200% национално съфинансиране. Проектът на наредбата определя националните правила за прилагане на европейската рамка за спешна помощ, предназначена за държавите, засегнати от тежки климатични щети през 2025 г.Спешното подпомагане ще бъде достъпно за стопани, за които през 2025 г. са издадени констативни протоколи за 100% пропаднали площи и са допустими за подпомагане по интервенция "Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ за кампания 2025, както и по държавната помощ "Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“.Предвижда се средствата да бъдат изплатени на допустимите кандидати до края на февруари 2026 г.Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации и на официалната интернет страница на МЗХ. Предложения и становища по документа ще се приемат до 29 декември 2025 г., включително. С проекта на Наредбата можете да се запознаете тук.