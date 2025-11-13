Георги Тахов по време на работна среща с българския представител в Европейската сметна палата Илиана Иванова. Той посочи, че доверието, което България печели на европейско ниво, е резултат от последователни усилия и отговорно отношение към публичния ресурс. По думите му, този успех се дължи на експертността и всеотдайността на хората, работещи в системата.
В рамките на разговора бяха обсъдени основни акценти от Годишния доклад на Европейската сметна палата за 2024 г., според който България за втора поредна година няма констатирани грешки в усвояването на европейските средства в областта на земеделието и природните ресурси.
От осем проверени транзакции в България от извадката на Европейската сметна палата за 2024 г. , в областта на природните ресурси и околната среда няма открити грешки. На европейско равнище обаче общият им процент в тази област остава 2,6%, което, макар и близо до допустимия праг от 2%, показва, че усилията за по-ефективно прилагане на правилата трябва да продължат.
Министър Тахов бе категоричен,че Министерството на земеделието и храните ще продължи последователната си работа, запазвайки доверието към одитиращите органи и системите за контрол.
От своя страна Илиана Иванова поздрави България за постигнатите резултати и отбеляза, че устойчивото подобрение в отчетността и ефективността на европейските средства е положителен знак за доброто управление в сектора.
"Констатираме сложност в прилагането на еко схемите, поради което препоръчваме на Европейската комисия да предостави допълнителна подкрепа на държавите членки при разработването на правилата за тяхното
Министерство на земеделието и храните София - 1040, бул. "Христо Ботев“ 55 Дирекция "Връзки с обществеността и протокол" Тел.: 02 98511 226; 02 985 11 196 e-mail : press@mzh.government.bg
ползване. Нужни са ясни и опростени правила за подпомагане на фермерите и развитието на селските райони“, заяви г-жа Иванова.
По време на срещата двамата обсъдиха възможности за още по-тясно сътрудничество с Европейската сметна палата, с цел гарантиране на прозрачност и ефективност при използването на европейските средства в земеделието.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.