Министерството на здравеопазването обявява началото на XVIII-то издание на Националния ученически конкурс "Посланици на здравето“, който се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот при децата и младите хора.Конкурсът има за цел превенцията на рисковите за здравето поведенчески фактори, сред които нездравословното хранене, ниската физическа активност, тютюнопушенето и употребата на алкохол.Проектите се разработват от цели паралелки или випуски и са в една от двете тематични области:– ограничаване на пушенето и употребата на алкохол;– здравословно хранене и физическа активност.– кандидатстване с проектно предложение – е със срок до 05 март 2026 г.– изпълнение и отчитане на дейностите по проекта – е със срок до 30 юни 2026 г.Класирането ще бъде обявено след 20 юли 2026 г., а официалното награждаване на отличените участници ще се проведе през месец септември 2026 г.За най-добрите проекти са предвидени предметни награди и грамоти за първо, второ и трето място във всяка възрастова категория, както и поощрителни награди. Ще бъдат връчени и специални отличия в категория "Специални постижения в областта на опазване на общественото здраве“.