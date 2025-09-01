ЗАРЕЖДАНЕ...
|МЗ: Лекарите не препоръчват транспортиране на пострадалите деца при катастрофата край Монтана
"Заради това не е подавано искане за хеликоптер от страна на лечебното заведение към Координационната централа на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха", казват от Министерството на здравеопазването.
Според предоставената информация от директора на МБАЛ-Монтана д-р Тодор Тодоров, двете момчета, на 15 и 21 години са с множество травми, на командно дишане и към момента състоянието им е стабилно.
Съобщава се същo така, че министър Силви Кирилов лично се е информирал за състоянието на пострадалите.
По негово настояване консилиум от началниците на отделения ще оценява състоянието на пациентите, като ще им бъде осигурен и индивидуален сестрински пост.
При необходимост и в случай че състоянието на пациентите позволява те да бъдат транспортирани по въздух, ще се реагира незабавно.
