|МВнР с предупреждение към българите заради урагана "Мелиса"
В Куба е обявена най-висока степен на предупреждение за източните провинции, като се очакват и неблагоприятни метеорологични условия в столицата Хавана и някои туристически райони.
Препоръчваме на българските граждани, намиращи се на територията на Куба, Ямайка и Доминиканската република:
• да останат на сигурно място и да следват указанията на местните власти;
• да съхраняват важни документи и да се запасят с вода, храна и медикаменти;
• да имат предвид, че може да не е възможно използването на банкомати и електронни плащания.
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с:
Посолството на Република България в Хавана: +537 204 67 59
Телефон за спешни случаи извън работно време: +537 286 24 24
Еmail: consular.havana@mfa.bg
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
