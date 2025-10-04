МВнР с предупреждение към българите в Мюнхен и тръгналите натам

© МВнР уведомява, че поради забелязани дронове в района на летището в Мюнхен, Федерална република Германия, въздухоплавателният график е нарушен и се очакват значителни закъснения на множество полети, планирани за 4 октомври 2025 г.



Препоръчваме на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Германия, особено тези, които планират за днес пътуване със самолет от или за Мюнхен, да се информират за актуалните разписания на полетите си чрез официалните интернет страници на съответните летища и авиокомпании.



При необходимост от съдействие, българските граждани във ФР Германия могат да се обръщат към следните наши дипломатически и консулски представителства в страната:



- Посолство на Република България в Берлин, Федерална република Германия на следните контакти: телефонен номер - +49 30 201 0922; дежурен телефон в извънработно време - +4917612299190; електронен адрес - Berlin@mfa.bg.



- Генерално консулство на Република България в Мюнхен на следните контакти: телефонни номера - +49 89 171 176 14; +49 89 171 176 15; дежурен телефон в извънработно време - +49 172 888 10 56; електронен адрес Munchen@mfa.bg



Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 : адрес електронен на или+359 893 339 616 +359 2 971 38 56, 948 24 04; crisis@mfa.bg.



Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/germany.



Това би спомогнало изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост.