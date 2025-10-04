Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
МВнР с предупреждение към българите в Мюнхен и тръгналите натам
Автор: Лора Димитрова 17:16Коментари (0)77
©
МВнР уведомява, че поради забелязани дронове в района на летището в Мюнхен, Федерална република Германия, въздухоплавателният график е нарушен и се очакват значителни закъснения на множество полети, планирани за 4 октомври 2025 г.

Препоръчваме на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Германия, особено тези, които планират за днес пътуване със самолет от или за Мюнхен, да се информират за актуалните разписания на полетите си чрез официалните интернет страници на съответните летища и авиокомпании.

При необходимост от съдействие, българските граждани във ФР Германия могат да се обръщат към следните наши дипломатически и консулски представителства в страната:

- Посолство на Република България в Берлин, Федерална република Германия на следните контакти: телефонен номер - +49 30 201 0922; дежурен телефон в извънработно време - +4917612299190; електронен адрес - Berlin@mfa.bg.

- Генерално консулство на Република България в Мюнхен на следните контакти: телефонни номера - +49 89 171 176 14; +49 89 171 176 15; дежурен телефон в извънработно време - +49 172 888 10 56; електронен адрес Munchen@mfa.bg 

Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 : адрес електронен на или+359 893 339 616 +359 2 971 38 56, 948 24 04; crisis@mfa.bg.

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/germany.

Това би спомогнало изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост.

Още по темата: общо новини по темата: 2
04.10.2025 »
03.10.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
12:43 / 02.10.2025
Кметът Байкушев с апел към гражданите на Рила: Умоляваме, всички граждани да се приберат в по-ниските части на общината още днес
Кметът Байкушев с апел към гражданите на Рила: Умоляваме, всички граждани да се приберат в по-ниските части на общината още днес
11:33 / 02.10.2025
Има жертва при катастрофата между камион и микробус в Кресненското дефиле
Има жертва при катастрофата между камион и микробус в Кресненското дефиле
08:19 / 03.10.2025
Брутален акт: Съсякоха 100 ореха в Мурсалево
Брутален акт: Съсякоха 100 ореха в Мурсалево
11:18 / 02.10.2025
Димитър Радев за 1 януари: Търговските банки ще бъдат предварително заредени, за да могат от първия ден да осигурят наличности за бизнеса и гражданите
Димитър Радев за 1 януари: Търговските банки ще бъдат предварително заредени, за да могат от първия ден да осигурят наличности за бизнеса и гражданите
12:42 / 02.10.2025
Кюстендил и Босилеград с общ проект за по-добри услуги
Кюстендил и Босилеград с общ проект за по-добри услуги
09:09 / 02.10.2025
Новата реалност: Милиони туристи в Европа наемат жилище за почивките си, а не разчитат на хотел
Новата реалност: Милиони туристи в Европа наемат жилище за почивките си, а не разчитат на хотел
08:28 / 02.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Колективната отбрана на Европа
Процедурата за избор на нов главен прокурор
Съединението и празник на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: