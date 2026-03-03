ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР призова българите в Близкия изток: Да останат на защитени места и да избягват рисковани пътувания
©
"Приканваме нашите сънародници в тези страни да следят развитието на ситуацията, да бъдат внимателни към препоръките на местните власти и да поддържат контакт с дипломатическите ни мисии и помежду си при запазване на пълно спокойствие и с готовност за евентуална последваща организация, както и ако възникне необходимост за мерки свързани с допълнително гарантиране на сигурността им", съобщиха от ведомоството.
Към момента въздушното пространство е отворено над Кралство Саудитска Арабия, Оман, Ливан и Йордания, като за Йордания има информация за частично затваряне на въздушното пространство ежедневно в часовия диапазон 18.00–09.00 ч. до второ нареждане. Предвид динамично развиващата се ситуация, могат да настъпят промени.
Българските граждани следва да се въздържат от пътувания в региона или транзитно преминаване през засегнатите държави, отчитайки актуалната обстановка и обявеното ниво на риск за съответната страна в уебсайта на МВнР.
Министерството на външните работи поддържа постоянна координация с Министерството на туризма и Министерството на транспорта, както и с кабинета на Министър-председателя, за да гарантира своевременно съдействие на българските граждани, възпрепятствани да се приберат у дома.
"В настоящия момент усилията ни са съсредоточени за извеждане на българките граждани в пряко засегнатите от военни действия държави. Българските граждани, засегнати от ситуацията с преустановените полети през летищата в Близкия изток, но намиращи се извън зоните на активни военни действия, да поддържат контакт със своите авиопревозвачи или туроператори за осигуряване на алтернативни маршрути през трети дестинации за завръщане в България".
Кризисният щаб на МВнР работи денонощно и приема и обработва всички обаждания и сигнали от региона и множество други точки на света. Сигнали и молби за съдействие се приемат на денонощните телефонни линии на Ситуационния център и на новооткритите линии на Кризисния щаб за пряка връзка с българските граждани, блокирани в региона на Близкия изток:
+359 2 948 3051; +359 2 948 3052; +359 2 948 2085; +359 2 948 2087; +359 2 948 3124; +359 2 948 2798; +359 2 948 2552; +359 2 948 2086 както и на e-mail: crisis@mfa.bg
Още по темата
/
Костадинов: Само "Възраждане" може да води преговори с Иран, за да не се допусне атаката срещу България
13:50
Запрянов: Изстреляните балестични ракети към Турция, променят коренно оценките, че няма непосредствена заплаха за територията на България
13:17
Гръцки F-16 са прехванали ливански дронове, изстреляни към Кипър - полет на Aegean се е върнал в Атина
11:11
Премиерът: Имаме достатъчно количество нефт, закупени преди цените на световните пазари да започнат да се повишават
10:29
Военният министър разреши преминаването на чужди въоръжени сили през въздушното пространство на България
09:47
Българи в капан на меден месец на Малдивите: Местните се възползват от ситуацията и спекулират с цените на стоките и услугите
08:53
Още от категорията
/
Искра Михайлова: Кабинетът "Гюров" бе заченат от двама родители, единият днес се отказа, остана само Йотова
13:51
Слави Трифонов: Не е ли повече от ясно, че служебният министър на земеделието Иван Христанов нарушава законите, правилата и морала?
13:18
Министерството на отбраната получава над 3 млн. евро допълнително за оборудване за бреговата охрана
13:11
Политолог: Радев няма да казва нищо конкретно, ще говори с общи фрази, за да получи максимална подкрепа
09:43
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.