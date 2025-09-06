ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВнР предупреди българите за случващото се във Франция
На същата дата се очакват затруднения във въздушния трафик на територията на страната след като основният синдикат на въздушните диспечери също обяви национална стачка. Тя ще обхване всички авиационни диспечери, както и служителите за контрол на въздушното движение на някои летища.
МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно във Франция на посочените дати, да следят за разписанията и информацията за движението на обществения транспорт и полетите чрез авиокомпаниите и туроператорите, чиито услуги ползват.
При необходимост от съдействие българските граждани във Френската република могат да се свържат с Посолството на Република България в Париж на тел.: +33 1 45 51 85 90 и дежурен телефон в извънработно време: +33 /0/ 621 849 515, както и на електронен адрес: consul@ambbulgarie.fr.
