МВнР предупреди българите за случващото се в Италия

© МВнР информира, че на 26 септември 2025г. в Република Италия ще се проведе национална стачка в сектора на въздушния транспорт. Възможни са закъснения и анулиране на вътрешни и международни полети, както и затруднения в наземното обслужване, особено на летищата Малпенса и Линате в Милано, където са предвидени и локални протести.



За да се сведат до минимум неудобствата за пътуващите, Италианската гражданска авиационна агенция (ENAC) е дала указания в часовите интервали 07:00–10:00 ч. и 18:00–21:00 ч. всички полети да бъдат изпълнявани. Хуманитарните, медицинските и държавните курсове са изключени от стачните действия.



МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Република Италия и планиращи пътувания с въздушен транспорт на посочената дата, да проверяват предварително информацията за своите полети на сайта на съответните авиокомпании.



При нужда от съдействие българските граждани в Република Италия могат да се обръщат към българските дипломатически и консулски представителства в страната:



- Посолството на Република България в гр. Рим на телефонни номера: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648, както и на мобилния телефон за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адресите на Посолството: Consul@bulemb.it; Embassy.Rome@mfa.bg.



- Генералното консулство на Република България в гр. Милано на телефонен номер:+39-02-35987381 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Генералното консулство: Milan@mfa.bg.



Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.



Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo.



Горното ще спомогне изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост.