ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|МВнР предупреди: Възможни са отменени или променени полети!
От министерството препоръчват на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Италия и планиращи пътувания с въздушен транспорт в посочения ден, да проверяват предварително информацията за своите полети на сайта на съответните авиокомпании.
При необходимост от съдействие българските граждани в Италия могат да се обръщат към дипломатическите и консулските ни представителства в страната – в посолството в Рим на телефонни номера: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648, както и на мобилния телефон за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адресите на посолството: Consul@bulemb.it; Embassy.Rome@mfa.bg., както и в генералното консулство в Милано на телефонен номер:+39-02-35987381 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на генералното консулство: Consulate.Milan@mfa.bg.
При бедствени ситуации българските граждани могат да заявят искане за съдействие и чрез денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg .
От външното министерство препоръчват също на българските граждани при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/italy. Това ще спомогне изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
15:50 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: