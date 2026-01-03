ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР отвори кризисен телефон за българите във Венецуела
С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специален кризисен телефон, който координира действията за оказване на необходимото съдействие.
Осъществява се постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства на България.
Министерството призовава българските граждани, намиращи се на територията на Венецуела, да поддържат редовен контакт с българските дипломатически служби и да следват указанията на местните власти.
При необходимост от съдействие, те могат да се обръщат към денонощния телефон на Дирекция "Ситуационен център“ на МВнР: +359 893 339 616.
