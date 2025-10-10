МВнР отбеляза 70 години от членството на България в ООН

© МВнР Министерството на външните работи на Република България беше домакин на тържествена церемония по валидиране на специално юбилейно издание на пощенска марка, посветено на 70-годишнината от членството на България в Организацията на обединените нации (ООН).



В церемонията участваха заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министърът на външните работи Георг Георгиев, които поставиха първия печат върху юбилейното издание.



"България разглежда мултилатерализма и ООН като най-ефективния инструмент за справяне с предизвикателствата в съвременната международна среда“, заяви министър Георгиев в словото си.



Той подчерта дългогодишния ангажимент на страната ни към принципите и целите, залегнали в Устава на ООН, като основа за мир, сигурност и устойчиво развитие.



Министър Георгиев изрази подкрепата на България за процеса на реформи в системата на ООН, с цел тя да отговаря по-адекватно на динамичните глобални предизвикателства в условията на конфликти, нестабилност и прояви на тероризъм.



В своето обръщение заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов отбеляза, че юбилейната пощенска марка ще носи посланието на България по света като активен и конструктивен член на Организацията. "Пощенската марка е малко художествено платно, което лесно преминава граници и разказва нашата история. С нея значими събития се запечатват в колективната памет на поколенията“, подчерта министър Караджов.



Темите, свързани с международни организации, заемат специално място в българското маркоиздаване още от началото на 60-те години на XX век. Сред тях се открояват издания, посветени на Червения кръст, Световния фонд за природата, ЮНЕСКО и ООН.



Първата българска пощенска марка, посветена на Организацията на обединените нации, е издадена през 1961 г.



В рамките на церемонията министър Георг Георгиев връчи наградите на финалистите в националния студентски конкурс за есе на тема: "България в ООН: гласът на малките и средните държави в световната политика“, съобщава МВнР.



"Младите хора, които анализират, участват и работят по теми, свързани с многостранната дипломация, са следващата стъпка в развитието на нашето участие в системата на ООН“, отбеляза първият ни дипломат. Той подчерта значението на активната ангажираност на българската общественост, особено на младежта, за утвърждаването на авторитета на страната в рамките на организацията. Министър Георгиев отдаде и признание на Дружеството за ООН в България, което през годините се е превърнало в ценен партньор и авторитетен съветник по въпроси на външната политика.



Първа награда в конкурса бе присъдена на Лазара Причкапова, която ще бъде част от състава на българската делегация за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Финалистите Йордан Петров, Николай Шукеров и Ивана Йотова получиха грамоти и поощрителни награди.