ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР осъди атаката в Сидни за еврейския празник Ханука
©
Припомняме, че престъплението отне живота на 12 души, а много други бяха ранени.
"Това тежко престъпление, породено от омраза, отне живота на 12 души, а много други бяха ранени. Изказваме искрени съболезнования на роднините и близките на загиналите и изразяваме надежда за бързото и пълно възстановяване на пострадалите. Религиозната нетърпимост и екстремизмът, както и проявите на етническа омраза, са в противоречие с основните ценности и принципи на човечността".
От министерството призовават за противопоставяне на всички актове на говор на омраза и престъпления от омраза, в това число на тези, мотивирани от антисемитизъм.
И допълват: "Тази поредна трагична проява на антисемитизъм напомня за необходимостта от съхраняване на паметта за Холокоста и уроците от него, за да се избегне повторението на подобни престъпления срещу човечеството в бъдеще".
Още по темата
Още от категорията
/
Атанас Пеканов: Изборът на служебен премиер и назначаването на служебен кабинет не е в ръцете на президента
09:53
Ивайло Илиев: Не се очаква Радев да бави топката, повишеното напрежение налива политически капитал в негов бъдещ субект
08:55
Politico: България и още три държави от ЕС призоваха за алтернатива на кредита за Украйна за сметка на руските активи
13.12
Лешоядите в болничните коридори: Кой допуска адвокати и застрахователи при пациенти под упойка
13.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.