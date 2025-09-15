ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВнР извика на среща Митрофанова заради руските дронове над Полша
Генералният директор по политическите въпроси на МВнР Гергана Караджова връчи писмен демарш на посланик Митрофанова, чрез който Република България осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява абсолютна солидарност със своя съюзник и партньор.
България разглежда тези безотговорни действия на руската страна, включително навлизането на руски дрон във въздушното пространство на Румъния на 13 септември 2025 г., като заплаха за сигурността на европейските граждани, регионалната стабилност и международния мир.
Тази провокация на руската страна не е изолиран инцидент, а е част от поредица от неприемливи нарушения на въздушното пространство на редица държави-членки на ЕС и НАТО от 2022 г. насам, сочещи по-скоро за ескалираща кампания на Русия, отколкото воля за деескалация.
Грубото нарушаване на евро-атлантическото въздушно пространство и продължаващите масирани руски удари срещу цивилна и гражданска инфраструктура в Украйна укрепва решимостта на България да подкрепя активно и участва в общите действия на нашите съюзници и партньори за осигуряване на отбраната и сигурността на НАТО и ЕС по Източния фланг, както и дипломатическите усилията за деескалация и намиране на широкообхватно, справедливо и устойчиво мирно решение на непредизвиканата руска военна агресия срещу Украйна.
България призовава руската страна да спре незабавно своите атаки срещу Украйна и опасни провокации срещу европейски държави и сериозно да се ангажира със смислени преговори за прекратяване на военните действия като първа крачка за установяване на траен и справедлив мир.
"Фокус" припомня, че редица страни осъдиха действията на Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза: "Ръководството на ЕС и НАТО обвинява Русия в провокации всеки ден. Най-често, без дори да се опитва да представи каквито и да било аргументи“.
От своя страна премиерът на Полша заяви, че се надява атаката да е била грешка, но бързо добави след това, че "не е била".
Преди дни генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че ще стартира нова мисия, наречена "Източен страж", която ще има за цел да да "укрепи още повече позицията ни по източния ни фланг" на Алианса. Тогава той обяви и, че германски пилоти вече патрулират в полското въздушно пространство. Президентът на Франция Еманюел Макрон също изрази готовност да изпрати изтребители Rafale.
Вторият такъв инцидент е от преди дни, когато Румъния обяви въздушна тревога заради руски дрон "Шахед", пресякъл украинско-румънската граница. Тогава бяха вдигнати и два изтребителя F-16.
